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Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) купить с доставкой в Москве
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Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023)

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Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 1
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 2
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 3
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 4
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 5
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 6
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 7
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловизор
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 1
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 2
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 3
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 4
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 5
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 6
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 7
  • Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269454
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
возможность видеозаписи
Единицы измерения
°С / °F
Комплектация
тепловизор,USB-кабель, документация, кейс
Разрешение дисплея
50:01:00
Минимальная определяемая температура
50 °С
Максимальная определяемая температура
1000
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
точечный
Коэффициент эмиссии
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023)

Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 предназначен для бесконтактного измерения температуры на поверхности объекта. Совмещает в себе профессиональные характеристики, интуитивное управление и широкий диапазон измеряемых температур. Оснащён сенсорным ЖК-дисплеем, что значительно расширяет пользовательские возможности.

Отзывы о товаре Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
возможность видеозаписи
Единицы измерения
°С / °F
Комплектация
тепловизор,USB-кабель, документация, кейс
Разрешение дисплея
50:01:00
Минимальная определяемая температура
50 °С
Максимальная определяемая температура
1000
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
точечный
Коэффициент эмиссии
1
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Страна производитель
Китай
Описание
Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 предназначен для бесконтактного измерения температуры на поверхности объекта. Совмещает в себе профессиональные характеристики, интуитивное управление и широкий диапазон измеряемых температур. Оснащён сенсорным ЖК-дисплеем, что значительно расширяет пользовательские возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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