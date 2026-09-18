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Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 10
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 11
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 12
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 13
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 14
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 15
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 16
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 17
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 10
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 11
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 12
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 13
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 14
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 15
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 16
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 17
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
71 090 руб.  77 375 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268566
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
91х71х62
Вес, кг.
87.5

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - комплектуется высокопроизводительным двигателем с верхним расположением клапанов, который легко запускается даже при отрицательной температуре. Основной особенностью данного двигателя является низкий расход топлива. Вместительный топливный бак, позволяет использовать снегоуборщик при непрерывной работе. Снегоуборщик Champion ST662E оснащен 5-ти ступенчатой коробкой переключения передач для полного контроля скорости. Например, при движении на низкой скорости, на первых двух передачах, вы можете произвести эффективное удаление тяжелых и обледенелых сугробов. Что касается последующих передач, вы легко и быстро справитесь со свежевыпавшими слоями снега. Регулировать направление выброса можно при помощи рычага. Самоходный снегоуборщик значительно облегчает процесс уборки снега.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - комплектуется высокопроизводительным двигателем с верхним расположением клапанов, который легко запускается даже при отрицательной температуре. Основной особенностью данного двигателя является низкий расход топлива. Вместительный топливный бак, позволяет использовать снегоуборщик при непрерывной работе. Снегоуборщик Champion ST662E оснащен 5-ти ступенчатой коробкой переключения передач для полного контроля скорости. Например, при движении на низкой скорости, на первых двух передачах, вы можете произвести эффективное удаление тяжелых и обледенелых сугробов. Что касается последующих передач, вы легко и быстро справитесь со свежевыпавшими слоями снега. Регулировать направление выброса можно при помощи рычага. Самоходный снегоуборщик значительно облегчает процесс уборки снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - этот товар вы можете купить по цене 71090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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