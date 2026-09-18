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Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B)

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Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 1
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 2
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 3
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 4
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 5
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 1
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 2
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 3
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 4
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 5
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
20 350 руб.  21 928 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266664
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Размеры в упаковке, м
4.5х4.1х3.8
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B)

Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B)

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Описание
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 + Car Kit (061599261B) - купить по цене 20350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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