Мойка высокого давления Зубр АВД-П195
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266642
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
95х41х39
Вес, кг.
24.6
Описание товара Мойка высокого давления Зубр АВД-П195
Она подойдет для использования на загородных участках и на автомойках. Можно удалять загрязнения с различных поверхностей, мощная струя воды прекрасно справляется с данной задачей.
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Она подойдет для использования на загородных участках и на автомойках. Можно удалять загрязнения с различных поверхностей, мощная струя воды прекрасно справляется с данной задачей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Тихий. Засохшую грязь с машины смыл за один раз. Есть пенообразователь, удобно мыть ковры.
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Предложений было много, но выбрал пал именно на эту мойку. Пока не пожалели ни разу. Пенник мне понравился, и напор хороший. Ковер отмылся с первого раза, хотя с момента покупки его никто никогда не мыл. Воду с емкости забирает сама. Качество сборки отличное, комплектация супер. С выбором не пожалела, однозначно рекомендую
Достоинства:
Цена, небольшие размеры, помещается в багажник.
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Простой и удобный в использовании агрегат. Ничего лишнего, все самое нужное. Авто, ковер, забор помыли, все чисто. Без лишнего напряга навели чистоту по всей даче. Модель сама по себе мощная, способна отмыть сильные загрязнения даже без добавления пены. Сам достаточно компактный, можно закинуть в багажник и взять куда-то с собой.
Достоинства:
Не очень тяжелый, работоспособный, длинный шнур и удобный шланг
Недостатки:
Для себя не выявила
Комментарий:
Брала на дачу, позже выяснилось, что можно почистить им плитку в ванной. С помощью него отмыла уже не мало вещей и на даче, и в квартире. Есть регулировка давления струи, подстраивала по необходимости под материал. Напор хороший, мощный. Управление не сложное интуитивное. Покупкой полностью доволен.
Достоинства:
Хороший напор, результат выше всяких похвал
Недостатки:
Не искал
Комментарий:
Мощный хороший аппарат. Технику данного бренда покупаю уже не в первый раз. За не самую высокую стоимость я получил качественную вещь. Характеристикам, заявленным в описании, полностью отвечает, на материалах и сборке не экономили. Машину помыли отлично, плитку тоже отмыл без проблем. Покупкой доволен.
Достоинства:
Мощная, напор отличный, маленький зверь помыл весь дом и крышу, а затем и мою газель
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цена не высокая, ожидания оправдала. После тест драйва заявляю, техническим характеристикам отвечает. Нормальный рабочий агрегат. Управление не сложное, сетевой шнур длинный. Воду с бочки всасывает сам, но стоит она повыше. Есть переключатель давления. Внешне качество материалов хорошее, сборка тоже не подкачала. В общем отмыл все что мог, сижу довольный, думаю к другу на дачу съездить похвастаться.
Мойка высокого давления Зубр АВД-П195 - этот товар вы можете купить по цене 19460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Зубр АВД-П195
Достоинства:
Тихий. Засохшую грязь с машины смыл за один раз. Есть пенообразователь, удобно мыть ковры.
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Предложений было много, но выбрал пал именно на эту мойку. Пока не пожалели ни разу. Пенник мне понравился, и напор хороший. Ковер отмылся с первого раза, хотя с момента покупки его никто никогда не мыл. Воду с емкости забирает сама. Качество сборки отличное, комплектация супер. С выбором не пожалела, однозначно рекомендую
Достоинства:
Цена, небольшие размеры, помещается в багажник.
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Простой и удобный в использовании агрегат. Ничего лишнего, все самое нужное. Авто, ковер, забор помыли, все чисто. Без лишнего напряга навели чистоту по всей даче. Модель сама по себе мощная, способна отмыть сильные загрязнения даже без добавления пены. Сам достаточно компактный, можно закинуть в багажник и взять куда-то с собой.
Достоинства:
Не очень тяжелый, работоспособный, длинный шнур и удобный шланг
Недостатки:
Для себя не выявила
Комментарий:
Брала на дачу, позже выяснилось, что можно почистить им плитку в ванной. С помощью него отмыла уже не мало вещей и на даче, и в квартире. Есть регулировка давления струи, подстраивала по необходимости под материал. Напор хороший, мощный. Управление не сложное интуитивное. Покупкой полностью доволен.
Достоинства:
Хороший напор, результат выше всяких похвал
Недостатки:
Не искал
Комментарий:
Мощный хороший аппарат. Технику данного бренда покупаю уже не в первый раз. За не самую высокую стоимость я получил качественную вещь. Характеристикам, заявленным в описании, полностью отвечает, на материалах и сборке не экономили. Машину помыли отлично, плитку тоже отмыл без проблем. Покупкой доволен.
Достоинства:
Мощная, напор отличный, маленький зверь помыл весь дом и крышу, а затем и мою газель
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цена не высокая, ожидания оправдала. После тест драйва заявляю, техническим характеристикам отвечает. Нормальный рабочий агрегат. Управление не сложное, сетевой шнур длинный. Воду с бочки всасывает сам, но стоит она повыше. Есть переключатель давления. Внешне качество материалов хорошее, сборка тоже не подкачала. В общем отмыл все что мог, сижу довольный, думаю к другу на дачу съездить похвастаться.