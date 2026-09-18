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Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000)

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Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 1
Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 2
Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 3
Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266400
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
X-LOCK
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х12
Вес, кг.
2.76

Описание товара Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000)

Углошлифмашина Bosch GWX 9-125 S 06017B2000 предназначена для профессиональных работ. Косозубые шестерни редуктора снижают шум и вибрацию – УШМ служит дольше на 30% по сравнению с предыдущей моделью. Угольные щетки имеют увеличенный на 30% ресурс – их придется реже менять по сравнению с предыдущей моделью. Металлический фланец обладает высокой прочностью и не деформируется при интенсивных нагрузках. Большая площадь и прямоугольная форма кнопки фиксации шпинделя позволяет легко нажимать на нее даже в перчатках.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Bosch GWX 9-125 S X-lock (06017B2000)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
X-LOCK
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Развернуть
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифмашина Bosch GWX 9-125 S 06017B2000 предназначена для профессиональных работ. Косозубые шестерни редуктора снижают шум и вибрацию – УШМ служит дольше на 30% по сравнению с предыдущей моделью. Угольные щетки имеют увеличенный на 30% ресурс – их придется реже менять по сравнению с предыдущей моделью. Металлический фланец обладает высокой прочностью и не деформируется при интенсивных нагрузках. Большая площадь и прямоугольная форма кнопки фиксации шпинделя позволяет легко нажимать на нее даже в перчатках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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