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Мотокультиватор Champion ВС 7714 купить с доставкой в Москве
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Мотокультиватор Champion ВС 7714

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
30 150 руб.  32 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266023
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Размеры в упаковке, см
85х84х39
Вес, кг.
76

Описание товара Мотокультиватор Champion ВС 7714

Мотокультиватор Champion ВС 7714



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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Описание
Мотокультиватор Champion ВС 7714


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотокультиватор Champion ВС 7714 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 30150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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