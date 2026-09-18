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Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М купить с доставкой в Москве
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Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М

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Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 1
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 2
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 3
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 4
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 5
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 6
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 1
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 2
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 3
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 4
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 5
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 6
  • Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 912 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264953
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Характеристики

Бренд
Ставр
Размеры в упаковке, см
46х30х28
Вес, кг.
6

Описание товара Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М

Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М



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Отзывы о товаре Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М




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Характеристики
Бренд
Ставр
Описание
Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Ставр ПЦБ-45/2200М - купить по цене 8912 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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