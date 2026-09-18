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SSD Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C)

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Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 4
Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 5
Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
  • Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264598
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Размеры в упаковке, см
45х28х24
Вес, кг.
6.05

Описание товара Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C)

Внешний SSD-диск от компании A-Data. Интерфейс: SATA III. Максимальная рабочая температура: 70 °C. Поддержка TRIM. Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Описание
Внешний SSD-диск от компании A-Data. Интерфейс: SATA III. Максимальная рабочая температура: 70 °C. Поддержка TRIM. Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data SU750SS 256Gb Black (ASU750SS-256GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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