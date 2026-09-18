Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка коническая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка коническая
Габаритные размеры, см
13х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х10
Вес, г.
300
Описание товара Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II
Снут Godox AD-S9 устанавливается на вспышки Godox Witstro AD180 или AD360. Позволяет ограничить поток света от вспышки и сделать акцент на снимаемом предмете или его части. Комплект состоит из двух насадок: конической и цилиндрической. Также в наборе идут две сотовых насадки. Диаметр конический снут: 4,7 см, вес 40 г. Диаметр цилиндрический снут: 8 см, вес 70 г.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Снут Godox AD-S9 устанавливается на вспышки Godox Witstro AD180 или AD360. Позволяет ограничить поток света от вспышки и сделать акцент на снимаемом предмете или его части. Комплект состоит из двух насадок: конической и цилиндрической. Также в наборе идут две сотовых насадки. Диаметр конический снут: 4,7 см, вес 40 г. Диаметр цилиндрический снут: 8 см, вес 70 г.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II