Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BY) black/yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 262880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25
Описание товара Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BY) black/yellow
Порадует геймера стильным красным дизайном, мягким наполнением из вспененного полимера и приятной тканевой обивкой. Конструкция выдерживает до 150 кг и дополняется удобным подголовником. Наличие металлической крестовины способствует прочности и высокому уровню устойчивости. Устройство AKRacing K7012 дополнено колесиками и возможность регулирования высоты сиденья и наклона спинки. У сиденья с шириной 39 см можно изменять высоту в пределах 46-54 см. Поставка осуществляется с двумя удобными подушками в одном стилевом исполнении с креслом.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Порадует геймера стильным красным дизайном, мягким наполнением из вспененного полимера и приятной тканевой обивкой. Конструкция выдерживает до 150 кг и дополняется удобным подголовником. Наличие металлической крестовины способствует прочности и высокому уровню устойчивости. Устройство AKRacing K7012 дополнено колесиками и возможность регулирования высоты сиденья и наклона спинки. У сиденья с шириной 39 см можно изменять высоту в пределах 46-54 см. Поставка осуществляется с двумя удобными подушками в одном стилевом исполнении с креслом.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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