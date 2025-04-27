Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 261020
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 390 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
23х19х7
Вес, г.
442
Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
Держатель для туалетной бумаги AM PM Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Держатель для туалетной бумаги AM PM Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Слишком сильный отступ от стены, а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует цене. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый держатель. Без дефектов. Упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, надежный, красивый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель,только не нравится,что туалетная бумага в плитку упирается, невозможно сделать,как в старом держателе другой фирмы,чтобы немного была от стены
Достоинства:
Комментарий:
По краю крышки еле заметные потертости. В целом как в описании
Достоинства:
Комментарий:
Стильно, качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Впервые вижу, что именитый производитель не нанёс свой логотип на видное место. Противошумные втулки короткие, из за этого козырёк болтается в разные стороны. Думаю, если походить по хозтоварам,то можно найти подобное в разы дешевле. Из хорошего : кочерга для рулона меняется в разных направлениях, предварительно надо открутить центральный винт изнутри
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель. Немецкое качество. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Классика. Хорошо упакован товар. Быстро доставлен. Оригинал. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, добротный металл
Достоинства:
Комментарий:
Эту фирму покупаю не первый раз, очень нравится и качество отличное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
AM.PM на высоте. Очень красивый держатель, металл. В купе с остальными крючками и держателями украшает интерьер любого помещения.
Достоинства:
Комментарий:
Держатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy был доставлен в оригинальной упаковке. Потертостей, сколов и цапарин не обнаружено. Остался доволен немецким качеством.
Достоинства:
Комментарий:
Эффектно красиво, отличное качество изделия
Достоинства:
Комментарий:
Новое, блестит, доставка 2 дня, оригинальный магазин, очень понравилось качество. Возьму ещё крючки из этой серии. Качество точно больше, чем на 5 лет гарантии
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги,красиво смотрится на стене.Для меня главное,что идеально по цвету подошёл к гигиеническом у душу.Дороговато,конечно,но за качество нужно платить
Достоинства:
Комментарий:
Бумагодержатель хороший. Цвет красивый. Качество на высоте. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нужная вещь и качество на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошел , все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Держатель отличного высокого качества, упакован хорошо, в комплекте есть все необходимое для установки, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель. Качество на высоте, смотрится просто обалденно.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, качественный, был по очень хорошей цене. Собираю всю серию этих аксессуаров !
Достоинства:
Комментарий:
Держатель для бумаги смотрится очень красиво, сделан качественно. В комплекте с другими аксессуарами этой же фирмы, смотрится очень стильно. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, простота монтажа, ничего не люфтит
Достоинства:
Комментарий:
Держатель понравился, красивый
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
Достоинства:
Комментарий:
Слишком сильный отступ от стены, а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует цене. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый держатель. Без дефектов. Упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, надежный, красивый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель,только не нравится,что туалетная бумага в плитку упирается, невозможно сделать,как в старом держателе другой фирмы,чтобы немного была от стены
Достоинства:
Комментарий:
По краю крышки еле заметные потертости. В целом как в описании
Достоинства:
Комментарий:
Стильно, качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Впервые вижу, что именитый производитель не нанёс свой логотип на видное место. Противошумные втулки короткие, из за этого козырёк болтается в разные стороны. Думаю, если походить по хозтоварам,то можно найти подобное в разы дешевле. Из хорошего : кочерга для рулона меняется в разных направлениях, предварительно надо открутить центральный винт изнутри
Достоинства:
Комментарий:
Хороший держатель. Немецкое качество. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Классика. Хорошо упакован товар. Быстро доставлен. Оригинал. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, добротный металл
Достоинства:
Комментарий:
Эту фирму покупаю не первый раз, очень нравится и качество отличное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
AM.PM на высоте. Очень красивый держатель, металл. В купе с остальными крючками и держателями украшает интерьер любого помещения.
Достоинства:
Комментарий:
Держатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy был доставлен в оригинальной упаковке. Потертостей, сколов и цапарин не обнаружено. Остался доволен немецким качеством.
Достоинства:
Комментарий:
Эффектно красиво, отличное качество изделия
Достоинства:
Комментарий:
Новое, блестит, доставка 2 дня, оригинальный магазин, очень понравилось качество. Возьму ещё крючки из этой серии. Качество точно больше, чем на 5 лет гарантии
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги,красиво смотрится на стене.Для меня главное,что идеально по цвету подошёл к гигиеническом у душу.Дороговато,конечно,но за качество нужно платить
Достоинства:
Комментарий:
Бумагодержатель хороший. Цвет красивый. Качество на высоте. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нужная вещь и качество на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошел , все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Держатель отличного высокого качества, упакован хорошо, в комплекте есть все необходимое для установки, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель. Качество на высоте, смотрится просто обалденно.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, качественный, был по очень хорошей цене. Собираю всю серию этих аксессуаров !
Достоинства:
Комментарий:
Держатель для бумаги смотрится очень красиво, сделан качественно. В комплекте с другими аксессуарами этой же фирмы, смотрится очень стильно. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, простота монтажа, ничего не люфтит
Достоинства:
Комментарий:
Держатель понравился, красивый