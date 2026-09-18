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Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром купить с доставкой в Москве
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Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром

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Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 1
Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 2
Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 3
Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 4
Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 5
Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 1
  • Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 2
  • Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 3
  • Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 4
  • Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 5
  • Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром
16 890 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х11
Вес, г.
600

Описание товара Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром

Стакан для зубных щеток AM PM Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59

Отзывы о товаре Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Стакан для зубных щеток AM PM Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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