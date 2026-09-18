Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 490 руб.
В наличии
Код товара: 260945
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
87 490 руб.
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Коллекция Spirit
Коллекция Spirit
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В наличииЦена 87 490 руб.21873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром
-
В наличииЦена 5 090 руб. 6 930 руб.1273 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Spirit F0270064 хром
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
92х42х9
Вес, кг.
6
Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 87490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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