Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%107 090 руб. 115 020 руб.
В наличии
Код товара: 260944
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
107 090 руб. -7%
115 020 руб.
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Коллекция Inspire 2.0
Коллекция Inspire 2.0
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.13
Вес, кг.
7
Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром
Душевая система Inspire V2.0 – это новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять верхним и ручным душами с помощью удобных контроллеров, расположенных на передней панели. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Продукт оснащен термостатическим смесителем для поддержания неизменной температуры воды. Верхняя часть смесителя выполнена из глянцевого стекла и является интегрированной полочкой для нужных мелочей при приёме душа. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch.
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Душевая система Inspire V2.0 – это новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять верхним и ручным душами с помощью удобных контроллеров, расположенных на передней панели. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Продукт оснащен термостатическим смесителем для поддержания неизменной температуры воды. Верхняя часть смесителя выполнена из глянцевого стекла и является интегрированной полочкой для нужных мелочей при приёме душа. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Купить Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - по цене 107090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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