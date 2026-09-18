Смеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб.
В наличии
Код товара: 260904
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 590 руб.
- Гарантия производителя: 10 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy S
Коллекция X-Joy S
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
-
В наличииЦена 17 390 руб.4348 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B10000 хром
-
В наличииЦена 9 890 руб. 10 170 руб.2473 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B0290...
-
В наличииЦена 7 910 руб. 9 890 руб.1978 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
14.9
Страна бренда
Германия
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 ...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Eclipse 2.0 482000300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб. 12 960 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 ...
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитИзлив на ванну AM.PM Like F8070000 хром
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
14.9
Страна бренда
Германия
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Развернуть
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром – стоимость товара 10590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром