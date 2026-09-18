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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 190 руб. 
Начислим 1632 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром
27 190 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х15
Вес, кг.
2.42

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром

Смеситель для ванны/душа, однорычажный, запорный механизм: керамический картридж, излив: поворотный, монтаж настенный, кол-во монтажных отверстий 2, материал корпуса: латунь.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны/душа, однорычажный, запорный механизм: керамический картридж, излив: поворотный, монтаж настенный, кол-во монтажных отверстий 2, материал корпуса: латунь.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром - по цене 27190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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