Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260865
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
Коллекция Sense
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434600 хром
-
В наличииЦена 4 090 руб. 4 410 руб.1023 руб. в СплитПолка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
-
В наличииЦена 1 740 руб. 5 790 руб.435 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состо...
-
В наличииЦена 1 350 руб. 4 090 руб.338 руб. в СплитПолка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состоян...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДержатель для стаканчиков AM.PM Sense A74343400 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434200 хром
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Sense A7435900 хром
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х19х15
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032
Даже небольшая ванная может стать самым важным местом в доме – такая идея лежит в основе коллекции Sense. Если Вы хотите рационально организовать свою ванную комнату, коллекция Sense – это то, что Вам нужно. Отличие коллекции в том, что все продукты специально разработаны для компактных санузлов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 790 руб.3448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20000
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом Damixa Gala 536000300, черный
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Libre F6002222, черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для ванны Damixa Eclipse 311000001 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240300 черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250001 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250300 черн...
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Da...
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом с каналом для питьевой воды AM.P...
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000
-
В наличииЦена 14 590 руб. 15 750 руб.3648 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apoll...
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Россия
Даже небольшая ванная может стать самым важным местом в доме – такая идея лежит в основе коллекции Sense. Если Вы хотите рационально организовать свою ванную комнату, коллекция Sense – это то, что Вам нужно. Отличие коллекции в том, что все продукты специально разработаны для компактных санузлов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032