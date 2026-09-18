Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.1 F71A10000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260852
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.9
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х19
Вес, кг.
2.83
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.1 F71A10000 хром
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды...
-
В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10...
-
В наличииЦена 24 490 руб. 26 370 руб.6123 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром
-
В наличииЦена 24 790 руб.6198 руб. в СплитСмеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000...
-
В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром
-
В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром
-
В наличииЦена 25 190 руб.6298 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000...
-
В наличииЦена 25 190 руб.6298 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandinavian Pu...
-
В наличииЦена 25 190 руб.6298 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром
-
В наличииЦена 25 690 руб.6423 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Spirit 2.1 F71A20000 хром
-
В наличииЦена 25 690 руб.6423 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10...
-
В наличииЦена 25 890 руб.6473 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.9
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
150
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.1 F71A10000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.1 F71A10000 хром