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Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 290 руб. 
Начислим 2358 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром
39 290 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х19
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
184
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 39290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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