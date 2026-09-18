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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром

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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
27 190 руб.  36 630 руб. 
Начислим 1632 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром
27 190 руб. -26%
36 630 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром - стоимость товара 27190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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