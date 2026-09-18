Сетевая карта Mellanox MCX516A-CDAT 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257337
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Характеристики
Бренд
Mellanox
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х2
Вес, г.
180
Описание товара Сетевая карта Mellanox MCX516A-CDAT 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16
Сетевой адаптер, два порта QSFP28 (QSFP28/QSFP+/QSFP), 100Гбит/с, интерфейс PCIe 4.0 x16
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Mellanox
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер, два порта QSFP28 (QSFP28/QSFP+/QSFP), 100Гбит/с, интерфейс PCIe 4.0 x16
Сетевая карта Mellanox MCX516A-CDAT 2x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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