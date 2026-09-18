Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 256931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х6
Вес, г.
300
Описание товара Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K)
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 [SP020TBPHDD3SS3K], имеющий классическую черную расцветку корпуса, отличается интересным внешним видом. По своему дизайну он напоминает собой блокнот, а красный элемент, выглядящий в форме закладки, также играет роль заглушки, закрывающей собой USB-порт в те моменты, когда винчестер не используется. Такое конструктивное решение вместе с защитой корпуса от царапин существенно продлевает общий срок службы устройства. Модель располагает 2 ТБ объема памяти, чего будет вполне достаточно для хранения всей важной для пользователя информации.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 [SP020TBPHDD3SS3K], имеющий классическую черную расцветку корпуса, отличается интересным внешним видом. По своему дизайну он напоминает собой блокнот, а красный элемент, выглядящий в форме закладки, также играет роль заглушки, закрывающей собой USB-порт в те моменты, когда винчестер не используется. Такое конструктивное решение вместе с защитой корпуса от царапин существенно продлевает общий срок службы устройства. Модель располагает 2 ТБ объема памяти, чего будет вполне достаточно для хранения всей важной для пользователя информации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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