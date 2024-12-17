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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный

2 Отзывы
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
990 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255732
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х5
Вес, г.
729

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры Buro предназначены для защиты компьютерной, офисной, аудио-видео и бытовой техники от перегрузок, всплесков напряжения и помех в электросети.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный

Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Будто бы не очень покрашен. Посмотрим сколько проработает.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры Buro предназначены для защиты компьютерной, офисной, аудио-видео и бытовой техники от перегрузок, всплесков напряжения и помех в электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Будто бы не очень покрашен. Посмотрим сколько проработает.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию.


Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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