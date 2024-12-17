Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%990 руб. 1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255732
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х5
Вес, г.
729
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры Buro предназначены для защиты компьютерной, офисной, аудио-видео и бытовой техники от перегрузок, всплесков напряжения и помех в электросети.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Сетевые фильтры Buro предназначены для защиты компьютерной, офисной, аудио-видео и бытовой техники от перегрузок, всплесков напряжения и помех в электросети.
Достоинства:
Комментарий:
Будто бы не очень покрашен. Посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию.
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный
Достоинства:
Комментарий:
Будто бы не очень покрашен. Посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию.