Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB 3.2
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK)
Внешний HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] представлен в ультратонком черном корпусе. Портативное устройство весит всего 139.8 грамм и обладает размерами 12.57x8.05x1.03 см, благодаря чему легко помещается в небольшой карман или рюкзак. С этим компактным прибором все важные данные всегда будут под рукой. Выносной диск HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] обладает форм-фактором 2.5” и подключается к ПК через разъем USB 3.1 Type A. Кабель для подключения к компьютеру поставляется в комплекте с устройством. Прибор вмещает до 2 Тб фотографий, видео и прочей важной информации.
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB 3.2
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Тайвань
Внешний HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] представлен в ультратонком черном корпусе. Портативное устройство весит всего 139.8 грамм и обладает размерами 12.57x8.05x1.03 см, благодаря чему легко помещается в небольшой карман или рюкзак. С этим компактным прибором все важные данные всегда будут под рукой. Выносной диск HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] обладает форм-фактором 2.5” и подключается к ПК через разъем USB 3.1 Type A. Кабель для подключения к компьютеру поставляется в комплекте с устройством. Прибор вмещает до 2 Тб фотографий, видео и прочей важной информации.
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Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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