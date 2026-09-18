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Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK)

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Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 3
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Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 5
Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 3
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 4
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 5
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25&quot; USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254499
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB 3.2
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK)

Внешний HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] представлен в ультратонком черном корпусе. Портативное устройство весит всего 139.8 грамм и обладает размерами 12.57x8.05x1.03 см, благодаря чему легко помещается в небольшой карман или рюкзак. С этим компактным прибором все важные данные всегда будут под рукой. Выносной диск HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] обладает форм-фактором 2.5” и подключается к ПК через разъем USB 3.1 Type A. Кабель для подключения к компьютеру поставляется в комплекте с устройством. Прибор вмещает до 2 Тб фотографий, видео и прочей важной информации.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB 3.2
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Тайвань
Описание
Внешний HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] представлен в ультратонком черном корпусе. Портативное устройство весит всего 139.8 грамм и обладает размерами 12.57x8.05x1.03 см, благодаря чему легко помещается в небольшой карман или рюкзак. С этим компактным прибором все важные данные всегда будут под рукой. Выносной диск HDD A-Data HV300 [AHV300-2TU31-CBK] обладает форм-фактором 2.5” и подключается к ПК через разъем USB 3.1 Type A. Кабель для подключения к компьютеру поставляется в комплекте с устройством. Прибор вмещает до 2 Тб фотографий, видео и прочей важной информации.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
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Внешний HDD A-DATA 2TB HV300 25" USB 3.1 черный (AHV300-2TU31-CBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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