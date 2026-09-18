Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C)
Твердотельный накопитель SX8200 Pro M.2 - на сегодняшний день самый скоростной из твердотельных накопителей XPG, предназначенный для любителей ПК, геймеров и поклонников разгона системы. Он характеризуется сверхскоростным интерфейсом PCIe Gen3x4, который обеспечивает устойчивую работу на максимальной скороститения/записи 3350/2800 Мб/с и значительно превосходит по скорости SATA 6 ГБ/с. Отвечающий стандарту NVMe 1.3, SX8200 Pro обеспечивает превосходную скорость произвольноготения/записи и возможность выполнения нескольких задач одновременно. Благодаря реализации динамического кэширования типа SLC, кэш-буфера DRAM, защиты данных E2E и LDPC ECC, устройство обеспечивает высокую скорость и защиту данных даже в условиях интенсивной нагрузки, такой как воспроизведение игр и выполнение разгона системы.
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