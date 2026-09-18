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Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)

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Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2) - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253060
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х24
Вес, кг.
2.15

Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)

Блок питания AeroCool VX-550 представляет собой 550-ваттную модель серии VX от известной тайваньской компании, производящей периферийные компьютерные устройства. Данная модель обладает очень достойными параметрами. Блок окрашен черной матовой краской, придающей ему привлекательный вид. Решетка вентилятора охлаждения несъемная, греющиеся элементы системы охлаждаются стандартным 120-мм вентилятором низкой шумности. AeroCool VX-550 совместим с самыми передовыми типами процессоров и видеокарт, а также обладает многоступенчатой защитой от сбоев и скачков напряжения. Длины встроенных кабелей питания достаточно для системного блока Standard ATX.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания AeroCool VX-550 представляет собой 550-ваттную модель серии VX от известной тайваньской компании, производящей периферийные компьютерные устройства. Данная модель обладает очень достойными параметрами. Блок окрашен черной матовой краской, придающей ему привлекательный вид. Решетка вентилятора охлаждения несъемная, греющиеся элементы системы охлаждаются стандартным 120-мм вентилятором низкой шумности. AeroCool VX-550 совместим с самыми передовыми типами процессоров и видеокарт, а также обладает многоступенчатой защитой от сбоев и скачков напряжения. Длины встроенных кабелей питания достаточно для системного блока Standard ATX.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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