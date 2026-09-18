Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)
Блок питания AeroCool VX-550 представляет собой 550-ваттную модель серии VX от известной тайваньской компании, производящей периферийные компьютерные устройства. Данная модель обладает очень достойными параметрами. Блок окрашен черной матовой краской, придающей ему привлекательный вид. Решетка вентилятора охлаждения несъемная, греющиеся элементы системы охлаждаются стандартным 120-мм вентилятором низкой шумности. AeroCool VX-550 совместим с самыми передовыми типами процессоров и видеокарт, а также обладает многоступенчатой защитой от сбоев и скачков напряжения. Длины встроенных кабелей питания достаточно для системного блока Standard ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-XEII
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитБлок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитБлок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитБлок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания GameMax 600W VP-600-RGB
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-700FK 700W
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания Zalman TX ZM500-TXII (V2) (ZM500-TX II)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитБлок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer FK 750W PS-750FK
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)