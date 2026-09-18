Автосигнализация SKY M9 2-way/СИРЕНА/2 брелока(основной с жк-дисплеем)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252696
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
500
Описание товара Автосигнализация SKY M9 2-way/СИРЕНА/2 брелока(основной с жк-дисплеем)
Бюджетная автомобильная сигнализация SKY M9 обеспечит автомобиль стандартным набором охранных функций. Это несколько режимов постановки на охрану, Anti-Hijacking, сервисный режим «Валет» и многое другое.
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Бюджетная автомобильная сигнализация SKY M9 обеспечит автомобиль стандартным набором охранных функций. Это несколько режимов постановки на охрану, Anti-Hijacking, сервисный режим «Валет» и многое другое.
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