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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251535
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Описание товара Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512
Настольная лупа Kromatech 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG15124-C пригодится дома и в мастерской, поможет выполнить множество задач. Большой диаметр линзы (130 миллиметров) позволяет рассмотреть объемный предмет, фотографию или большой отрывок текста. Лупу удобно применять для рукоделия – она увеличит и осветит вышивку или шитье. Бифокальная лупа дает увеличения 2x (основная линза) и 5x (дополнительная линза). У лупы длинный гибкий штатив и крепление-струбцина: ее можно закрепить на краю стола или полки. Подсветка состоит из двух ярких светодиодов, она расположена на оправе линзы. Светодиоды питаются от 3 батареек типа LR1130.
Настольная лупа Kromatech 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG15124-C пригодится дома и в мастерской, поможет выполнить множество задач. Большой диаметр линзы (130 миллиметров) позволяет рассмотреть объемный предмет, фотографию или большой отрывок текста. Лупу удобно применять для рукоделия – она увеличит и осветит вышивку или шитье. Бифокальная лупа дает увеличения 2x (основная линза) и 5x (дополнительная линза). У лупы длинный гибкий штатив и крепление-струбцина: ее можно закрепить на краю стола или полки. Подсветка состоит из двух ярких светодиодов, она расположена на оправе линзы. Светодиоды питаются от 3 батареек типа LR1130.
Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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