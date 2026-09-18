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Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512 купить с доставкой в Москве
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Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512

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Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251535
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
пластик
Назначение
для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
210х210х95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х9
Вес, г.
400

Описание товара Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512

Настольная лупа Kromatech 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG15124-C пригодится дома и в мастерской, поможет выполнить множество задач. Большой диаметр линзы (130 миллиметров) позволяет рассмотреть объемный предмет, фотографию или большой отрывок текста. Лупу удобно применять для рукоделия – она увеличит и осветит вышивку или шитье. Бифокальная лупа дает увеличения 2x (основная линза) и 5x (дополнительная линза). У лупы длинный гибкий штатив и крепление-струбцина: ее можно закрепить на краю стола или полки. Подсветка состоит из двух ярких светодиодов, она расположена на оправе линзы. Светодиоды питаются от 3 батареек типа LR1130.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
пластик
Назначение
для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
210х210х95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа Kromatech 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG15124-C пригодится дома и в мастерской, поможет выполнить множество задач. Большой диаметр линзы (130 миллиметров) позволяет рассмотреть объемный предмет, фотографию или большой отрывок текста. Лупу удобно применять для рукоделия – она увеличит и осветит вышивку или шитье. Бифокальная лупа дает увеличения 2x (основная линза) и 5x (дополнительная линза). У лупы длинный гибкий штатив и крепление-струбцина: ее можно закрепить на краю стола или полки. Подсветка состоит из двух ярких светодиодов, она расположена на оправе линзы. Светодиоды питаются от 3 батареек типа LR1130.
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Лупа Kromatech настольная 2/5x, 130/22 мм, на струбцине и гибком штативе с подсветкой (2 LED) MG1512 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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