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Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B купить с доставкой в Москве
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Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B

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Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251513
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х4
Вес, г.
400

Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B

Круглая ручная черно-белая лупа Kromatech 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), 77337B – мощная ручная лупа для повседневных задач и профессиональной деятельности. С ее помощью можно рассмотреть очень мелкие дефекты поверхности и детали иллюстраций и фотографий. Лупа обеспечивает 16-кратное увеличение. Черно-белый корпус и линза изготовлены из качественного пластика. Диаметр линзы: 37 мм. Конструкция разборная: ручку можно открепить от оправы. Яркая подсветка состоит из 2 светодиодов. Они питаются от 3 батареек типа AAA (приобретаются отдельно). Время работы от одного комплекта батареек – до 20 ч. Выключатель подсветки расположен в основании ручки.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Круглая ручная черно-белая лупа Kromatech 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), 77337B – мощная ручная лупа для повседневных задач и профессиональной деятельности. С ее помощью можно рассмотреть очень мелкие дефекты поверхности и детали иллюстраций и фотографий. Лупа обеспечивает 16-кратное увеличение. Черно-белый корпус и линза изготовлены из качественного пластика. Диаметр линзы: 37 мм. Конструкция разборная: ручку можно открепить от оправы. Яркая подсветка состоит из 2 светодиодов. Они питаются от 3 батареек типа AAA (приобретаются отдельно). Время работы от одного комплекта батареек – до 20 ч. Выключатель подсветки расположен в основании ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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