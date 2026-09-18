Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корректор комы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251220
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корректор комы
Особенности
Резьба для подключения дополнительного оборудования.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х9
Вес, г.
440
Описание товара Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5
Это полезный аксессуар, позволяющий добиться максимального качества картинки. Корректор обеспечивает широкое поле зрения, причем изображение получается четким и неискаженным и в центре, и на периферии.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Корректор комы
Особенности
Резьба для подключения дополнительного оборудования.
Страна производитель
Китай
Это полезный аксессуар, позволяющий добиться максимального качества картинки. Корректор обеспечивает широкое поле зрения, причем изображение получается четким и неискаженным и в центре, и на периферии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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