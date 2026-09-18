Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм
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Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
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2 610 руб.
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2 610 руб.
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Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249792
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, г.
50
Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм
Установив его на объектив телескопа, вы сможете изучать солнечную активность без опасений за зрение. Фильтр отсекает вредное излучение.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Установив его на объектив телескопа, вы сможете изучать солнечную активность без опасений за зрение. Фильтр отсекает вредное излучение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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