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Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм купить с доставкой в Москве
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Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм

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Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм - фото 1
Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм - фото 1
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

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2 610 руб. 

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Код товара: 249792
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм

Установив его на объектив телескопа, вы сможете изучать солнечную активность без опасений за зрение. Фильтр отсекает вредное излучение.

Отзывы о товаре Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Описание
Установив его на объектив телескопа, вы сможете изучать солнечную активность без опасений за зрение. Фильтр отсекает вредное излучение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефракторов 80 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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