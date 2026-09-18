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Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями купить с доставкой в Москве
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Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями

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Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями - фото 1
Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Искатель с красной точкой
  • Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями - фото 1
  • Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249773
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Искатель с красной точкой
Особенности
Юстировочные винты по высоте и азимуту позволяют установить искатель параллельно трубе телескопа.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
90

Описание товара Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями

С помощью искателя с красной точкой вы сможете быстро найти интересующий вас объект. Данную модель можно применять как для поиска небесных тел, так и для ландшафтных наблюдений. Яркость подсветки регулируется, поэтому искатель можно использовать при любом внешнем освещении.

Отзывы о товаре Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Искатель с красной точкой
Особенности
Юстировочные винты по высоте и азимуту позволяют установить искатель параллельно трубе телескопа.
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью искателя с красной точкой вы сможете быстро найти интересующий вас объект. Данную модель можно применять как для поиска небесных тел, так и для ландшафтных наблюдений. Яркость подсветки регулируется, поэтому искатель можно использовать при любом внешнем освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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