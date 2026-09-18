Top.Mail.Ru
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 1
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 2
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 3
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 4
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 5
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 6
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 1
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 2
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 3
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 4
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 5
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 6
  • Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
11 850 руб.  28 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Импеданс, Ом
4
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
110
Чувствительность, дБ
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way

MOREL TEMPO ULTRA 572 MKII - двухкомпонентная акустическая система, 5.25", 110 Вт ном., 89 дБ. Поставляется без грилей. Morel Tempo Ultra 572 MKII — идеальная акустическая система для любителей музыки, которым требуется выдающееся качество по доступной цене. Эта модель отлично подойдет к большинству автомобилей, места установки которых предусматривают подобные акустические системы. Благодаря высокой чувствительности, эти динамики позволят эффективно использовать штатную магнитолу и значительно улучшить качество звука без установки дополнительных усилителей. НЧ-динамики из комплекта Tempo Ultra 572 MKII построены на стальных штампованных корзинах c антирезонансным покрытием, а большая звуковая катушка (1,5 дюйма), обработанный композитными материалами бумажный диффузор и более мощная магнитная система обеспечивают не только повышенную мощность, но и более низкий уровень искажений наряду с улучшенными басовыми характеристиками. Такая конструкция обеспечивает надежность и высокое качество звучания. Для воспроизведения высоких частот применены ВЧ-динамики с неодимовым магнитом и 28мм шелковым куполом. Выбирая акустическую систему Morel Tempo Ultra 572 MKII вы в полной мере сможете насладиться фирменным тональным балансом Morel, точной детализацией и вокальным диапазоном для поистине незабываемых музыкальных впечатлений.

Отзывы о товаре Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Импеданс, Ом
4
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
110
Чувствительность, дБ
90
Страна производитель
Китай
Описание
MOREL TEMPO ULTRA 572 MKII - двухкомпонентная акустическая система, 5.25", 110 Вт ном., 89 дБ. Поставляется без грилей. Morel Tempo Ultra 572 MKII — идеальная акустическая система для любителей музыки, которым требуется выдающееся качество по доступной цене. Эта модель отлично подойдет к большинству автомобилей, места установки которых предусматривают подобные акустические системы. Благодаря высокой чувствительности, эти динамики позволят эффективно использовать штатную магнитолу и значительно улучшить качество звука без установки дополнительных усилителей. НЧ-динамики из комплекта Tempo Ultra 572 MKII построены на стальных штампованных корзинах c антирезонансным покрытием, а большая звуковая катушка (1,5 дюйма), обработанный композитными материалами бумажный диффузор и более мощная магнитная система обеспечивают не только повышенную мощность, но и более низкий уровень искажений наряду с улучшенными басовыми характеристиками. Такая конструкция обеспечивает надежность и высокое качество звучания. Для воспроизведения высоких частот применены ВЧ-динамики с неодимовым магнитом и 28мм шелковым куполом. Выбирая акустическую систему Morel Tempo Ultra 572 MKII вы в полной мере сможете насладиться фирменным тональным балансом Morel, точной детализацией и вокальным диапазоном для поистине незабываемых музыкальных впечатлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...