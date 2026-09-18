Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way
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Характеристики
Описание товара Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 572 Two way
MOREL TEMPO ULTRA 572 MKII - двухкомпонентная акустическая система, 5.25", 110 Вт ном., 89 дБ. Поставляется без грилей. Morel Tempo Ultra 572 MKII — идеальная акустическая система для любителей музыки, которым требуется выдающееся качество по доступной цене. Эта модель отлично подойдет к большинству автомобилей, места установки которых предусматривают подобные акустические системы. Благодаря высокой чувствительности, эти динамики позволят эффективно использовать штатную магнитолу и значительно улучшить качество звука без установки дополнительных усилителей. НЧ-динамики из комплекта Tempo Ultra 572 MKII построены на стальных штампованных корзинах c антирезонансным покрытием, а большая звуковая катушка (1,5 дюйма), обработанный композитными материалами бумажный диффузор и более мощная магнитная система обеспечивают не только повышенную мощность, но и более низкий уровень искажений наряду с улучшенными басовыми характеристиками. Такая конструкция обеспечивает надежность и высокое качество звучания. Для воспроизведения высоких частот применены ВЧ-динамики с неодимовым магнитом и 28мм шелковым куполом. Выбирая акустическую систему Morel Tempo Ultra 572 MKII вы в полной мере сможете насладиться фирменным тональным балансом Morel, точной детализацией и вокальным диапазоном для поистине незабываемых музыкальных впечатлений.
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