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Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 купить с доставкой в Москве
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Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170

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Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 1
Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 2
Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 3
Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 4
Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 1
  • Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 2
  • Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 3
  • Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 4
  • Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 239562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2023 года
Корпус
синий, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170

В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.

Отзывы о товаре Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2023 года
Корпус
синий, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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