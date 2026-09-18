Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 239562
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 340 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2023 года
Корпус
синий, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170
В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2023 года
Корпус
синий, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.
Parker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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