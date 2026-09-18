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Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) купить с доставкой в Москве
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Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.)

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Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 1
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 2
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 3
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 4
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 5
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 6
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корректирующая лента
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 1
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 2
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 3
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 4
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 5
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 6
  • Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 236709
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Характеристики

Бренд
Юнландия
Тип товара
Корректирующая лента
Размеры в упаковке, см
13х8х2
Вес, кг.
1.74

Описание товара Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.)

Корректирующая лента представляет собой сухой состав, который заключен в оригинальный и эргономичный корпус. Она позволяет за считаные секунды исправить желаемый участок текста. Не крошится при письме по исправленному фрагменту. Удобна в использовании правой и левой рукой. Исправления не заметны на ксеро- и факс-копиях. Общая длина корректирующей ленты — 5 м, ширина — 5 мм. Упаковка - блистер с европодвесом.

Отзывы о товаре Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.)




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Характеристики
Бренд
Юнландия
Тип товара
Корректирующая лента
Описание

Корректирующая лента представляет собой сухой состав, который заключен в оригинальный и эргономичный корпус. Она позволяет за считаные секунды исправить желаемый участок текста. Не крошится при письме по исправленному фрагменту. Удобна в использовании правой и левой рукой. Исправления не заметны на ксеро- и факс-копиях. Общая длина корректирующей ленты — 5 м, ширина — 5 мм. Упаковка - блистер с европодвесом.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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