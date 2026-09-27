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Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр

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Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр - фото 1
Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
41000
  • Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр - фото 1
  • Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233705
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
41000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр

Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр

Отзывы о товаре Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
41000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF237Y HP 37Y черный повышенной емкости для HP LaserJet 41000 стр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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