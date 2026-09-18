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Картридж Canon PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии) купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии)

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Картридж Canon PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233654
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
imagePROGRAF TM-200, imagePROGRAF TM-205, imagePROGRAF TM-300, imagePROGRAF TM-305
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х3
Вес, г.
400

Описание товара Картридж Canon PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии)

Картридж Canon PFI-320 BK (black) содержит пигментные чернила LUCIA TD, созданные компанией Canon. Чернила обеспечивают яркость цветов и четкость прорисовки линий даже на бюджетной немелованной бумаге.

Отзывы о товаре Картридж Canon PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
imagePROGRAF TM-200, imagePROGRAF TM-205, imagePROGRAF TM-300, imagePROGRAF TM-305
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Canon PFI-320 BK (black) содержит пигментные чернила LUCIA TD, созданные компанией Canon. Чернила обеспечивают яркость цветов и четкость прорисовки линий даже на бюджетной немелованной бумаге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon PFI-320 Black (300 мл для ТМ-серии) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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