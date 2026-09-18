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Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.) купить с доставкой в Москве
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Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.)

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Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER C3025
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233282
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER C3025
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х8х8
Вес, г.
630

Описание товара Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.)

Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.)

Отзывы о товаре Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER C3025
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Canon C-EXV 54 черный для Canon iR ADV C3025/C3025i (15500 стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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