Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 233174
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Загружаем...
850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х2
Вес, кг.
1.29
Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Высокопроизводительный тонер-картридж Cactus CS-CF226X-MPS — это надежное и экономичное решение для лазерной монохромной печати в условиях интенсивного документооборота. Данный совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному блоку HP 26X (CF226X), но обладает значительно увеличенным запасом тонера. Он идеально подходит для средних и крупных офисов, обеспечивая стабильное качество печати, четкий текст и глубокий черный цвет от первой до последней страницы.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительный тонер-картридж Cactus CS-CF226X-MPS — это надежное и экономичное решение для лазерной монохромной печати в условиях интенсивного документооборота. Данный совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному блоку HP 26X (CF226X), но обладает значительно увеличенным запасом тонера. Он идеально подходит для средних и крупных офисов, обеспечивая стабильное качество печати, четкий текст и глубокий черный цвет от первой до последней страницы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw