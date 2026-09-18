Тонер Картридж Cactus CS-TK330 черный для Kyocera Mita FS 4000/4000DN/4000DTN (20000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%1 110 руб. 2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233035
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х13х13
Вес, кг.
1.18
Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-TK330 черный для Kyocera Mita FS 4000/4000DN/4000DTN (20000стр.)
Тонер Картридж Cactus CS-TK330 черный для Kyocera Mita FS 4000/4000DN/4000DTN (20000стр.)
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Тонер Картридж Cactus CS-TK330 черный для Kyocera Mita FS 4000/4000DN/4000DTN (20000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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