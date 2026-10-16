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Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4 купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4

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Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
для Oki C610
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232951
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Характеристики

Бренд
Okira
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
для Oki C610
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, г.
500

Описание товара Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4

Фотобарабан, разработанный компанией Opticart, — это экономичное и долговечное решение для лазерных принтеров OKI C610, C710 и C711. В отличие от тонер-картриджей, фотобарабан имеет значительно больший ресурс, и его замена требуется лишь после нескольких циклов замены тонера. Это позволяет существенно сократить расходы на расходные материалы. С ресурсом в 20 000 страниц фотобарабан обеспечивает надежную и долговечную работу вашего принтера.

Отзывы о товаре Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4




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Характеристики
Бренд
Okira
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
для Oki C610
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан, разработанный компанией Opticart, — это экономичное и долговечное решение для лазерных принтеров OKI C610, C710 и C711. В отличие от тонер-картриджей, фотобарабан имеет значительно больший ресурс, и его замена требуется лишь после нескольких циклов замены тонера. Это позволяет существенно сократить расходы на расходные материалы. С ресурсом в 20 000 страниц фотобарабан обеспечивает надежную и долговечную работу вашего принтера.
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