Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
для Oki C610
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232951
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
для Oki C610
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, г.
500
Описание товара Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4
Фотобарабан, разработанный компанией Opticart, — это экономичное и долговечное решение для лазерных принтеров OKI C610, C710 и C711. В отличие от тонер-картриджей, фотобарабан имеет значительно больший ресурс, и его замена требуется лишь после нескольких циклов замены тонера. Это позволяет существенно сократить расходы на расходные материалы. С ресурсом в 20 000 страниц фотобарабан обеспечивает надежную и долговечную работу вашего принтера.
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Поддерживаемые модели принтеров
для Oki C610
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Фотобарабан, разработанный компанией Opticart, — это экономичное и долговечное решение для лазерных принтеров OKI C610, C710 и C711. В отличие от тонер-картриджей, фотобарабан имеет значительно больший ресурс, и его замена требуется лишь после нескольких циклов замены тонера. Это позволяет существенно сократить расходы на расходные материалы. С ресурсом в 20 000 страниц фотобарабан обеспечивает надежную и долговечную работу вашего принтера.
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Фотобарабан Okira для C610 черный 20,000 стр. A4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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