Тонер-картридж Kyocera TK-570M 12 000 стр. Magenta для FS-C5400DN, P7035CDN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232827
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х12
Вес, г.
710
Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-570M 12 000 стр. Magenta для FS-C5400DN, P7035CDN
Тонер-картридж Kyocera TK-570M 12 000 стр. Magenta для FS-C5400DN, P7035CDN
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Kyocera TK-570M 12 000 стр. Magenta для FS-C5400DN, P7035CDN
Тонер-картридж Kyocera TK-570M 12 000 стр. Magenta для FS-C5400DN, P7035CDN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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