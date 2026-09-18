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Тонер-картридж Kyocera TK-5195K 15 000 стр. Black для TASKalfa 306ci купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Kyocera TK-5195K 15 000 стр. Black для TASKalfa 306ci

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Тонер-картридж Kyocera TK-5195K 15 000 стр. Black для TASKalfa 306ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 307ci/308ci/306ci
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232813
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 307ci/308ci/306ci
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х9х9
Вес, г.
730

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-5195K 15 000 стр. Black для TASKalfa 306ci

Оригинальный картридж KYOCERA TK-5195K — это высокопроизводительное решение для лазерной печати, гарантирующее стабильную работу с принтерами Kyocera TASKalfa 306ci, 307ci и 308ci. Ресурс в 15 000 страниц обеспечит длительное использование без необходимости частой замены. Имейте в виду, что фактический ресурс может варьироваться в зависимости от сложности печати и используемых настроек. Картридж обеспечивает качественную печать в черном цвете.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-5195K 15 000 стр. Black для TASKalfa 306ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 307ci/308ci/306ci
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж KYOCERA TK-5195K — это высокопроизводительное решение для лазерной печати, гарантирующее стабильную работу с принтерами Kyocera TASKalfa 306ci, 307ci и 308ci. Ресурс в 15 000 страниц обеспечит длительное использование без необходимости частой замены. Имейте в виду, что фактический ресурс может варьироваться в зависимости от сложности печати и используемых настроек. Картридж обеспечивает качественную печать в черном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-5195K 15 000 стр. Black для TASKalfa 306ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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