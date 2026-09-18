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Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn

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Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232811
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, г.
600

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn

Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-5160M 12 000 стр. Magenta для P7040cdn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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