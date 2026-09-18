Клавиатура Defender Mayhem GK-360DL RU RGB Black USB
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232663
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура Defender Mayhem GK-360DL RU RGB Black USB
Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Распознает одновременное нажатие до девятнадцати клавиш.
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Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Распознает одновременное нажатие до девятнадцати клавиш.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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