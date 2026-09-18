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Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой купить с доставкой в Москве
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Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой

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Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х16,5х6,4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232324
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х16,5х6,4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х9
Вес, г.
400

Описание товара Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой

Зажим MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой. Многофункциональный стальной зажим, предназначен для трех типов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (? 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм), струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм, шпилька 5/8. Зажим может быть использован для соединения двух труб (например стойки с перекладиной), а также для установки осветительного прибора на трубу диаметром до 45 мм и др.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х16,5х6,4
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой. Многофункциональный стальной зажим, предназначен для трех типов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (? 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм), струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм, шпилька 5/8. Зажим может быть использован для соединения двух труб (например стойки с перекладиной), а также для установки осветительного прибора на трубу диаметром до 45 мм и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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