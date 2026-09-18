Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х16,5х6,4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232324
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х16,5х6,4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х9
Вес, г.
400
Описание товара Зажим GreenBean MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой
Зажим MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой. Многофункциональный стальной зажим, предназначен для трех типов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (? 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм), струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм, шпилька 5/8. Зажим может быть использован для соединения двух труб (например стойки с перекладиной), а также для установки осветительного прибора на трубу диаметром до 45 мм и др.
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Бренд
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х16,5х6,4
Страна производитель
Китай
Зажим MegaClamp MC-038 с поворотной муфтой. Многофункциональный стальной зажим, предназначен для трех типов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (? 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм), струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм, шпилька 5/8. Зажим может быть использован для соединения двух труб (например стойки с перекладиной), а также для установки осветительного прибора на трубу диаметром до 45 мм и др.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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