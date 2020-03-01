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Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
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Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
64
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232125
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х10х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии

Лёгкая и компактная четырёхсекционная алюминиевая стойка с реверсивными ножками из прямоугольного профиля. Размер профиля ножек 11 х 14 мм, диаметр секций стойки 30, 26, 22, 19 мм. Зажимы стойки изготовлены из алюминиевого сплава. Особенностью этих стоек является компактная конструкция и небольшой вес. В связи с этим, купить стойку-треногу GreenBean GBStand 219 можно рекомендовать фотографам и видеографам на выездных съемках или в небольших помещениях. Крепление - шпигот 5/8 с винтом с резьбой 3/8 и переходником на 1/4. В комплекте поставляется шаровая миниголовка с винтом с резьбой 1/4, которая служит для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная вертикальная (осевая) нагрузка до 3 кг. Максимальная высота - 223 см. Размах треноги - 120 см в окружности.

Отзывы о товаре Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии

01.03.2020
Кривенко Евгений

Достоинства:
-

Комментарий:
Максимальную высоту хорошо бы указать в характеристиках )



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
64
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкая и компактная четырёхсекционная алюминиевая стойка с реверсивными ножками из прямоугольного профиля. Размер профиля ножек 11 х 14 мм, диаметр секций стойки 30, 26, 22, 19 мм. Зажимы стойки изготовлены из алюминиевого сплава. Особенностью этих стоек является компактная конструкция и небольшой вес. В связи с этим, купить стойку-треногу GreenBean GBStand 219 можно рекомендовать фотографам и видеографам на выездных съемках или в небольших помещениях. Крепление - шпигот 5/8 с винтом с резьбой 3/8 и переходником на 1/4. В комплекте поставляется шаровая миниголовка с винтом с резьбой 1/4, которая служит для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная вертикальная (осевая) нагрузка до 3 кг. Максимальная высота - 223 см. Размах треноги - 120 см в окружности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.03.2020
Кривенко Евгений

Достоинства:
-

Комментарий:
Максимальную высоту хорошо бы указать в характеристиках )


Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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