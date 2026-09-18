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Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232083
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Описание товара Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 B/G
Двухсторонний фон хромакей GreenBean Field 2.4х5.0 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Фон с одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Размер 2,4х5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.
Двухсторонний фон хромакей GreenBean Field 2.4х5.0 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Фон с одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Размер 2,4х5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.
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