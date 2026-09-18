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Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232081
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Описание товара Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G
Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 240х240 B/G предназначен для фото и съемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон. Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 240х240 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 92 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.
Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 240х240 B/G предназначен для фото и съемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон. Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 240х240 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 92 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.
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