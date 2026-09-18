Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 900 руб. 2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232019
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
плечевой ремень
Габариты (ВxШxГ), см
14,3х8,8х5,3
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
400
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW
Разработанный для компактных камер, спортивный чехол LowePro Tahoe CS 20 Black 87552 изготовлен из материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, оснащен стеганой подкладкой и карманом на молнии. Подходит для самых компактных камер (типа Canon PowerShot SX720 & Sony DSC-HX80). Передний карман на молнии вместит запасную карту памяти и / или батарею. Специальная подкладка защищает камеру от механических ударов. Прочный нейлоновый корпус устойчив к истиранию. Можно хранить в больших сумках или носить с помощью плечевого ремня.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
плечевой ремень
Габариты (ВxШxГ), см
14,3х8,8х5,3
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Разработанный для компактных камер, спортивный чехол LowePro Tahoe CS 20 Black 87552 изготовлен из материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, оснащен стеганой подкладкой и карманом на молнии. Подходит для самых компактных камер (типа Canon PowerShot SX720 & Sony DSC-HX80). Передний карман на молнии вместит запасную карту памяти и / или батарею. Специальная подкладка защищает камеру от механических ударов. Прочный нейлоновый корпус устойчив к истиранию. Можно хранить в больших сумках или носить с помощью плечевого ремня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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