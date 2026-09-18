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Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW купить с доставкой в Москве
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Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW

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Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 900 руб.  2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232019
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
плечевой ремень
Габариты (ВxШxГ), см
14,3х8,8х5,3
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
400

Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW

Разработанный для компактных камер, спортивный чехол LowePro Tahoe CS 20 Black 87552 изготовлен из материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, оснащен стеганой подкладкой и карманом на молнии. Подходит для самых компактных камер (типа Canon PowerShot SX720 & Sony DSC-HX80). Передний карман на молнии вместит запасную карту памяти и / или батарею. Специальная подкладка защищает камеру от механических ударов. Прочный нейлоновый корпус устойчив к истиранию. Можно хранить в больших сумках или носить с помощью плечевого ремня.

Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Tahoe CS 20 Black LP37061-0WW




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Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Варианты переноски
плечевой ремень
Габариты (ВxШxГ), см
14,3х8,8х5,3
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Разработанный для компактных камер, спортивный чехол LowePro Tahoe CS 20 Black 87552 изготовлен из материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, оснащен стеганой подкладкой и карманом на молнии. Подходит для самых компактных камер (типа Canon PowerShot SX720 & Sony DSC-HX80). Передний карман на молнии вместит запасную карту памяти и / или батарею. Специальная подкладка защищает камеру от механических ударов. Прочный нейлоновый корпус устойчив к истиранию. Можно хранить в больших сумках или носить с помощью плечевого ремня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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